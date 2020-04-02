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Ушла из дому и пропала: в Киевской области ищут 12-летнюю девочку

2 апреля, 08:43

Наталья Руда

Яна ушла из дому в Ржищеве днем 1 апреля и не вернулась

Полиция Киевской области сообщает о розыске 12-летней Яны Дзюбы, которая 1 апреля около 14:30 ушла из дому в Ржищеве и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид Яне 12-13 лет, рост 154 см, у нее среднее телосложение, круглое лицо, голубые глаза, длинные светлые волосы.

Она одета в черную куртку, серую кофту и спортивные штаны, черные текстильные кроссовки с изображением цветов.

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При получении любой информации о возможном месте нахождения Яны правоохранители просят звонить "102".

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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