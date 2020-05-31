Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В аэропорту "Борисполь" едва не умер иностранец: спасли пограничники

31 мая, 11:52

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Двое пограничников буквально вытянули иностранца с того света

В киевском аэропорту "Борисполь", который сейчас из-за карантина принимает и отправляет только спецрейсы, сотрудники Государственной пограничной службы Украины спасли жизнь иностранного гражданина.

Как сообщили 31 мая в пресс-службе ГПСУ, прапорщик Роман Думяк и старший сержант Александр Добрынин обнаружили на скамье в зале ожидания аэропорта мужчину, который находился в бессознательном состоянии и перестал дышать.

"Удостоверившись, что у потерявшего сознание есть дыхательная проходимость и нет кровотечения, Роман приступил к непрямому массажу сердца, ведь в это время мужчина перестал совсем дышать. Впоследствии Роману удалось запустить сердце мужчины и привести его в чувство", – рассказали в погранведомстве.

Пограничники Роман Думяк и Александр Добрынин. Фото: ГПСУ

Реклама

В тренде
"Стреляют, но на работу надо": свидетель рассказал о бандитских разборках в Броварах

Пограничники оставались с пассажиром до прибытия медиков, которые оказали ему профессиональную помощь.

Напомним, что "Борисполь", как и другие украинские аэропорты, закрыт из-за карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Пока что за границу украинцы могут выезжать на автомобиле. Возобновить международное авиасообщение Украина планирует с 15 июня, сообщил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

В то же время некоторые страны – Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия – вообще не останавливали движение самолетов. А другие объявили о планах возобновить его до конца мая.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Борисполь пограничники инфаркт сердце аэропорт Борисполь гпсу

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять