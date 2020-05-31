В аэропорту "Борисполь" едва не умер иностранец: спасли пограничники

В киевском аэропорту "Борисполь", который сейчас из-за карантина принимает и отправляет только спецрейсы, сотрудники Государственной пограничной службы Украины спасли жизнь иностранного гражданина.

Как сообщили 31 мая в пресс-службе ГПСУ, прапорщик Роман Думяк и старший сержант Александр Добрынин обнаружили на скамье в зале ожидания аэропорта мужчину, который находился в бессознательном состоянии и перестал дышать.

"Удостоверившись, что у потерявшего сознание есть дыхательная проходимость и нет кровотечения, Роман приступил к непрямому массажу сердца, ведь в это время мужчина перестал совсем дышать. Впоследствии Роману удалось запустить сердце мужчины и привести его в чувство", – рассказали в погранведомстве.

Пограничники Роман Думяк и Александр Добрынин. Фото: ГПСУ

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Пограничники оставались с пассажиром до прибытия медиков, которые оказали ему профессиональную помощь.

Напомним, что "Борисполь", как и другие украинские аэропорты, закрыт из-за карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Пока что за границу украинцы могут выезжать на автомобиле. Возобновить международное авиасообщение Украина планирует с 15 июня, сообщил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

В то же время некоторые страны – Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия – вообще не останавливали движение самолетов. А другие объявили о планах возобновить его до конца мая.

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