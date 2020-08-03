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В банке объяснили, почему на фото с террористом были блондинка и брюнетка

3 августа, 20:08

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Директор отделения смогла вызвать помощь и сделать копию паспорта террориста

Директор отделения банка, которое сегодня захватил Сухроб Каримов, провела с террористом в одном помещении три часа и за это время успела значительно помочь в задержании злоумышленника.

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Об этом в Facebook пишет председатель правления банка Ирина Староминская.

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"Я хочу рассказать про нашего директора отделения Наталью. Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она. 3 часа Наташа вела диалог с неадекватным человеком. Сумела взять у него паспорт сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками, по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", – пишет руководитель финансового учреждения.

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То, что на разных фото с преступником фигурируют две девушки – блондинка и брюнетка – заметили пользователи Сети и стали выдвигать конспирологические теории о якобы подставных кадрах. СБУ дополнительно разъяснила, кто был на снимках, на своей страничке в соцсети.

"Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник – она ​​и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка…руководитель отделения изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", – поясняет СБУ.

Как сообщалось, Каримов называл себя "святым духом"и предлагал арестовать всех президентов и чиновников. По его словам, "им плевать на людей", поэтому править в мире Каримов собирался сам.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

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