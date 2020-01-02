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В Белой Церкви женщина продавала школьникам наркотики: подробности

2 января, 06:02

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

В Белой Церкви полицейские задержали женщину, которая продавала школьникам наркотики. Об этом сообщили и в пресс-службе полиции в Киевской области.

Как выяснилось, копам позвонили из одной из школ города. Они рассказали, что ученики старших классов ведут себя крайне странно. Позже полицейские узнали, что дети употребляли "насвай". Этот наркотик на законодательном уровне в Украине не запрещен.

Наркотики школьникам продавала 47-летняя местная жительница. Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики женщина школьники полиция Белая Церковь киевская область дилер

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