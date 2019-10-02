В Борисполе мужчина вызвал полицию, чтобы разобраться с невкусным борщом

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Борисполе патрульным около 6 вечера 1 октября поступил вызов о конфликте в одном из заведений общественного питания, сообщает Патрульная служба Киевской области.

Связавшись сначала в телефонном режиме, стражи порядка узнали ситуацию, по которой заявитель обратился в полицию. Как оказалось, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения был недоволен блюдом, а именно борщом, который купил в общепите.

Мужчина потребовал, чтобы все отделы полиции, в том числе и следственно-оперативная группа, прибыли на место происшествия для урегулирования этой ситуации.

"Патрульные сделали все, что было в их компетенции: сначала объяснили, что в должностные обязанности пока не входит контроль вкуса блюд в заведениях общественного питания. Также, рассказали, в какое учреждение нужно обращаться с подобными вопросами", – рассказали в патрульной службе.

Напомним, пока украинцы привыкают к пешим патрулям Нацгвардии на улицах украинских городов, в патрульной полиции составили для "Сегодня" перечень самых курьезных вызовов за первое полугодие. Копы говорят, что десятая часть всех обращений в полицию — а их 6—7 млн за год — забавные просьбы.

Один из последних случаев произошел в Днепре. Прохожий вызвал полицейских, встретив бредущую по городу... корову.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что ровенские копы подали в суд на областной автодор. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитное – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

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