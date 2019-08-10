Спасают коров и ищут астероиды: самые курьезные вызовы патрульной полиции за первую половину 2019 года

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока украинцы привыкают к пешим патрулям Нацгвардии на улицах украинских городов, в патрульной полиции составили для "Сегодня" перечень самых курьезных вызовов за первое полугодие. Копы говорят, что десятая часть всех обращений в полицию — а их 6—7 млн за год — забавные просьбы.

Один из последних случаев произошел в Днепре. Прохожий вызвал полицейских, встретив бредущую по городу... корову.

"На идущую по проспекту Богдана Хмельницкого корову обратил внимание неравнодушный прохожий, догнал ее, привязал к ограждению и вызвал полицию. Полицейские разыскали очевидцев, опросили их и определили, откуда пришло животное. Опросив жителей прилегающих сел, полицейские через полтора часа разыскали хозяйку коровы. Та рассказала, что Мадонна, так зовут корову, потерялась случайно", — рассказали патрульные.

На днях одесским патрульным на Фонтанской дороге пришлось на служебном авто ловить за уздечку коня, который выбежал на проезжую часть и создавал аварийную обстановку. Позже выяснилось, что конь сбежал с утренней тренировки на ипподроме и его искали отчаявшиеся владельцы.

Снова Одесса и снова зверюшка. Зимой на улице Академика Сахарова жители многоэтажки вызвали полицию после того, как обнаружили в доме подозрительную коробку. Из нее раздавалось то ли тиканье, то ли шуршание. По приезде полицейские обнаружили записку. Детским почерком было выведено: "Помогите пожалуйста. Не трясти, не переворачивать". Копы приоткрыли коробку и обнаружили хомячка. Полицейские были настолько тронуты находкой, что взяли грызуна себе и пообещали всячески его оберегать.

Но надо помнить, что необоснованные вызовы полиции чреваты штрафом. В Черкасской области около трех ночи в полицию позвонил местный житель и заявил, что на городской пляж упал астероид, который излучает радиацию. Полицейские выяснили, что заявитель был трезв и после разбирательств заявителю выписали штраф за ложный вызов полиции на 51 грн.

А в полицию Борисполя Киевской области поступило сообщение, что на заборе висит мужчина и взывает о помощи. Прибывший на место патруль выяснил, что "альпинист" подшофе возвращался домой и решил таким образом немного срезать путь. Затея не удалась. Копы помогли, сняли мужчину с забора. Но выписали штраф за появление в пьяном виде в общественном месте. Похожий случай с забором, но уже с криминальным оттенком случился в Ужгороде. Злоумышленник, убегая с чужого подворья, застрял на заборе, начал кричать и звать на помощь. Хозяин дома вызвал копов, которые сняли горе-вора с забора и доставили в участок.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что ровенские копы подали в суд на областной автодор. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитно – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

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