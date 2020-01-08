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В "Борисполе" перед портретами погибших расставили лампадки в форме взлетно-посадочной полосы

8 января, 21:16

Это символическое обращение к погибшим: "Мы вас ждем дома!"

Сейчас атмосфера в аэропорту "Борисполь", как передает корреспондент "Сегодня", – очень напряженная.

С начала шести вечера сюда начали приходить коллеги членов погибшего экипажа – больше сотни работников других авиакомпаний, родственники и друзья погибших. Они приносят цветы, лампадки и свечи. Перед портретами погибших членов экипажа расставили лампадки – в форме взлетно-посадочной полосы.

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Видео: Reuters

Как передает корреспондент "Сегодня", это символическое обращение к погибшим – "Мы вас ждем дома!".

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Андреевский спуск, Киев

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что целый ряд иностранных политиков и дипломатов выразил Украине свои соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибшихпассажиров рейса.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран Борисполь цветы самолет катастрофа МАУ Тегеран Boeing 737

Источник: Сегодня

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