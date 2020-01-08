"Неописуемая катастрофа": реакция мира на крушение украинского самолета в Иране

Целый ряд иностранных политиков и дипломатов выразил Украине свои соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала воздержаться от спекуляций на тему причин трагедии и довериться экспертам.

"Мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент именно специалисты по авиационной безопасности должны расследовать причины авиакатастрофы, давая ответы об этой ужасной трагедии", – написала она в Twitter.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала случившееся с Boeing-737 "неописуемой катастрофой".

"Никаким словом нельзя описать крушение самолета „Международных авиалиний Украины", летевшего рейсом PS752. Это неописуемая катастрофа. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", – заявила она в микроблоге.

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Также, как сообщалось, ее российский коллега Владимир Путин тоже выразил соболезнования, направив телеграмму Владимиру Зеленскому.

Слова скорби родственникам погибших передал и официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Мы надеемся, что соответствующие органы установят причины произошедшего максимально быстро", — сказал он на брифинге 8 января.

Отреагировала на произошедшее и заместитель премьер-министра по вопросам судебной реформы и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Глубочайшие соболезнования семьям, которые лишились близких в результате катастрофы украинского Boeing 737-800, на борту которого находились 180 человек, который вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране", – написала она.

Своей реакцией поделились также послы Великобритании и Литвы в Украине – Мелинда Симмонс и Линас Линкявичюс.

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Посольство США в Украине также разделило боль утраты.

Кроме того, что ранее в этот же день генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с соболезнованиями.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

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Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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