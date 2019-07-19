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В Борисполе потерялся пятилетний мальчик

19 июля, 10:34

Ребенок потерялся во время массовых мероприятий на Европейской площади

Фото: Патрульная полиция Борисполя
Фото: Патрульная полиция Борисполя.

В Борисполе патрульные полицейские помогли пятилетнему потерявшемуся ребенку разыскать родителей. Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

"Во время охраны общественного порядка в ходе проведения массовых мероприятий на Европейской площади к инспекторам подошел мальчик Вадим и сказал что потерял свою маму. Страшно представить, что он мог чувствовать в этот момент", – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Борисполя
Фото: Патрульная полиция Борисполя

Быстро найти родителей пятилетнего мальчика удалось благодаря тому, что патрульные вывели мальчика на сцену и дали объявление. Позднее к патрульным подошла мама ребенка.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киевской области проводит поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года. 

Также новости "Сегодня" писали, что что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.


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Тег Борисполь, дети, розыск

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Сегодня

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