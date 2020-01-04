В центре Киева горела машина: огонь повредил жилой дом (фото)

Машина стояла у жилого дома и огонь от пожара повредил стекла банка на первом этаже, а также балконы до четвертого этажа

В Киеве в ночь на субботу, 4 января, на Большой Васильковской, 112, сгорел дотла припаркованный автомобиль Peugeot 307 на еврономерах, сообщает "Информатор".

Как пишет издание, машина стояла у жилого дома и огонь от пожара повредил стекла банка на первом этаже, а также балконы до четвертого этажа. Само ЧП произошло около 02:00. Водителя на месте не было, а очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок, после чего появился запах гари. На место прибыли спасатели, однако в результате пожара осталась только задняя часть авто. Причина пожара пока что неизвестна. При этом у банка расположены камеры видеонаблюдения, поэтому правоохранители смогут быстро установить детали ЧП и личность владельца.

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Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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