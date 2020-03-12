В центре Киева хулиган пробежался по патрульной машине с копами (видео)

На улице Институтской в центре Киева неизвестный парень решил пробежаться по автомобилю патрульной полиции в тот момент, когда в нем находились копы. Соответствующее видео опубликовно в паблике "Киев Оперативный".

Так, на кадрах в Сети видно, как парень в оранжевой одежде взбирается на крышу машины, спрыгивает с нее и убегает. В этот же момент из авто выходит патрульный.

Известно, что хулигана уже задержали.

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За последнее время это уже не первый подобный инцидент. На днях в Оболонском районе на остановке "Богатырская" неизвестный мужчина залез на крышу припаркованного автомобиля и начал перепрыгивать с него на соседние машины. После инцидента хулиган сел в автобус №99 и уехал.

Также и в Харькове мужчина прыгал на лобовом стекле автомобиля. Инцидент произошел на проспекте Юбилейном, 53-А. Когда мужчина прыгал на лобовом стекле автомобиля, за его рулем находилась девушка. "Развлечения" пресекли очевидцы, которые применили против хулигана баллончик и вызвали копов. В итоге мужчину "повязали" прибывшие на место полицейские.

Ранее мы писали о том, что в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах.

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