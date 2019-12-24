В Харькове мужчина прыгал на лобовом стекле легковушки: появилось видео

Фото: pixabay.com

В Харькове мужчина прыгал на лобовом стекле автомобиля. Ночного хулигана задержали копы, сообщает Харьков 1654 в Telegram.

Видео: telegram/kharkiv_1654

Инцидент произошел на проспекте Юбилейном, 53-А. Когда мужчина прыгал на лобовом стекле автомобиля, за его рулем находилась девушка. "Развлечения" пресекли очевидцы, которые применили против хулигана баллончик и вызвали копов. В итоге мужчину повязали прибывшие на место полицейские.

Видео: telegram/kharkiv_1654

Напомним, не так давно в Одессе на улице Атамана Головатого пьяна женщина разбила стекло автосалона кирпичом. Свои действия пьяная дебоширка объяснила тем, что хотела попасть в салон, выбрать автомобиль и проехаться по улицам города. Женщину задержали и доставили в отделение полиции.

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Ранее мы писали о том, что в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах.

Последняя серия таких случаев произошла в прошлом году: тогда заявления в полицию написали несколько десятков водителей. Злоумышленника задержали, но впоследствии отпустили.

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