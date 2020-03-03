В центре Киева малолетние школьники угрожали прохожим из-за замечания (видео)

На столичном Печерске на днях группа малолетних школьников в возрасте от 10 до 13 лет агрессивно отреагировали на замечание прохожих о курении, а также они вымогали деньги у другого подростка. Об этом сообщила на своей странице в Facebook свидетельница инцидента Ирина Козак.

"Киев, метро "Печерская", обеденный час. Стоит кучка детей 10-13 лет. Что-то оживленно обсуждают и курят... Сделали им замечание (у меня также есть дети 10 и 13 лет). Они сказали, что родители знают.... Через минут пять оттуда стали раздаваться угрозы и вымогательство денег у другого подростка... Это нельзя было проигнорировать. Мы снова к ним подошли", – написала Козак.

Женщина уточнила, что в ответ на последнее замечание подростки их обматерили и пригрозили "прирезать".

Напомним, столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков, которые из хулиганских побуждений избили 51-летнего мужчину и сняли это на видео.

Также на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

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