Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

В центре Киева малолетние школьники угрожали прохожим из-за замечания (видео)

3 марта, 16:25

Наталья Руда

Агрессивных подростков заметили возле станции метро "Печерская"

На столичном Печерске на днях группа малолетних школьников в возрасте от 10 до 13 лет агрессивно отреагировали на замечание прохожих о курении, а также они вымогали деньги у другого подростка. Об этом сообщила на своей странице в Facebook свидетельница инцидента Ирина Козак.

"Киев, метро "Печерская", обеденный час. Стоит кучка детей 10-13 лет. Что-то оживленно обсуждают и курят... Сделали им замечание (у меня также есть дети 10 и 13 лет). Они сказали, что родители знают.... Через минут пять оттуда стали раздаваться угрозы и вымогательство денег у другого подростка... Это нельзя было проигнорировать. Мы снова к ним подошли", – написала Козак.

Женщина уточнила, что в ответ на последнее замечание подростки их обматерили и пригрозили "прирезать".

Напомним, столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков, которые из хулиганских побуждений избили 51-летнего мужчину и сняли это на видео.

Также на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев подростки угрозы

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимацииУкраина
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИ
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИПроисшествия
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление "Новой почты" в Киеве: появились неожиданные детали (видео)Происшествия
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошло
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошлоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...