Детский разбой: в Днепре 12-летние подростки грабили одногодок

В Днепре вооруженные ножом 12-летние ребята вымогали у одногодок мобильные телефоны. Правда, потом они уверяли, что это была просто шутка.

Однако безнаказанной подобная "шалость" не осталась – соседи вызвали полицию, и сейчас родителям "шутников" грозит немалый штраф.

Недавно полиция задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения в Переяслав-Хмельницком, где напали на одно из предприятий, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием, напавшие связали двух охранников, а из помещения вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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