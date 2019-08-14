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В сети обнародовали зрелищные фото грозы в Киеве

Сегодня, 11:39

В паблике "Виноградарь" жители микрорайона делятся яркими снимками стихии

Киевляне опубликовали яркие фотографии грозы, которая накануне вечером разбушевалась в столице.

Так, в паблике "Виноградарь" в Facebook жители микрорайона обнародовали зрелищные кадры молний и грозового неба.

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Отметим, что 13 августа в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину. Так, прохожий успел отбежать от падающего дерева, которое рухнуло на тротуар на бульваре Богдана Хмельницкого.

Отметим, что непогода в столице разбушевалась на фоне 30-градусной жары, из-за которой в Киеве ограничено движение фур.

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Кроме того, мы подробно писали о всех последствиях стихии, которая оставила без света в нескольких областях 205 населенных пунктов, в том числе и в Киевской области.

Напомним, что по данным синоптиков, 14 августа ряд западных областей также накроет непогода. При этом последний летний месяц в этом году хоть и теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков был прогноз погоды от синоптиков. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. 

Недавняя стихия также доставила хлопот украинцам:

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Киев погода гроза

Источник: Сегодня

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