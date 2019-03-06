В центре Киева парализовано движение из-за масштабного ДТП

Столкнулось сразу четыре легковушки

Фото: УНН

В центре Киева парализовано движение из-за масштабного ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/015/c85/5c8015c8592e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/015/c85/5c8015c8592e4.jpg 2019-03-06T20:41:00+02:00 Происшествия Столкнулось сразу четыре легковушки

В Киеве, где участились масштабные аварии с жертвами, на Майдане Независимости произошло масштабное ДТП – движение в направлении Европейской площади затруднено, передает УНН.

По словам корреспондента, столкнулось сразу четыре легковушки. Предварительная причина – несоблюдение правил дорожного движения.

Три автомобиля из четырех получили серьезные повреждения. Пассажиры, по словам медиков, от госпитализации отказались.

На месте работает полиция. Движение в направлении Европейской площади затруднено – заблокировано сразу три полосы.

Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.

Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.

А о жестком ДТП под Киевом, где столкнулись микроавтобус и две легковушки, смотрите в видеоролике:

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