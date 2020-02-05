В центре Киева продавец шаурмы избил двух парней

Как сообщают очевидцы, парни оскорбляли мужчину и хотели уничтожить его ларек

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В Киеве возле станции метро "Арсенальная" продавец шаурмы избил двух парней, которые его оскорбляли. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Свидетели происшествия утверждают, что началось все с того, что молодые люди начали оскорблять продавца (по национальному признаку), а потом еще и пытались уничтожить сам МАФ, но не на того нарвались", – говорится в сообщении.

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При этом в сети появилось видео, на котором мужчина тащит парня по асфальту, а вокруг них находятся люди.

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Напомним, в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а. Инцидент произошел ночью 10 ноября. Группа из трех человек дважды нападала на охранника супермаркета и избила его до полусмерти. Происходящее снимала на видео девушка из этой компании. В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили подробности инцидента и уточнили, что задержаны трое драчунов.

Также в Одесской области полиция Измаила выясняет обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя, которого нашли без сознания во дворе жилого дома на проспекте Мира после того, как его избили подростки.

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