В Киеве из-за мобильного телефона до смерти избили 17-летнего парня

Злоумышленниками оказались двое парней, 27 и 24 лет. Их приговорили к тюремному заключению с конфискацией имущества

Голосеевский районный суд Киева приговорил к 10 и 13 годам лишения свободы двух парней, которые до смерти избили несовершеннолетнего, украв у него телефон и карманные деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в сентябре прошло года близ парка имени Тараса Шевченко.

"Двое злоумышленников (27 и 24 лет) увидели несовершеннолетнего парня с мобильным телефоном в руках и решили проследить за ним. Дождавшись удобного момента, молодые люди подошли к потерпевшему, ударили в область туловища и выхватили из рук телефон. Подросток начал убегать, однако злоумышленники догнали его, нанесли удары ногами по голове, и, забрав у парня карманные деньги, скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Семнадцатилетнего парня госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Суд признал злоумышленников виновными по ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК и назначил наказание в виде 10 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом один обвиняемый находился под домашним арестом, а второй – в СИЗО. Теперь оба находятся под стражей.

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