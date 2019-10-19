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В Измаиле двое подростков избили мужчину, который сделал им замечание: пострадавший умер в больнице

19 октября, 12:47

48-летнего мужчину нашли без сознания во дворе одного из домов

В Одесской области полиция Измаила выясняет обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя, которого нашли без сознания во дворе одного из жилых домов на проспекте Мира после того, как его избили подростки.

Инцидент произошел еще 13 октября, когда между потерпевшим и группой несовершеннолетних произошел конфликт. В ходе спора один из парней ударил мужчину по голове, от чего тот упал на землю и потерял сознание, сообщает "Бессарабия-информ".

Пострадавший был госпитализирован, где спустя сутки умер, не приходя в сознание, а в полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего", назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти мужчины.

"Лиц, которые были участниками события, установили. Сейчас принимаются меры по выяснению его обстоятельств и привлечению виновных к ответственности", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчину ради забавы.

Ранее в Днепре мужчина без определенного места жительства, обследуя мусорник, обнаружил в нем гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции.

Также мы писали о том, как в США женщина попыталась заплатить за еду "бездомного" мужчины, который на самом деле оказался знаменитым певцом. Американка рассказала, что встретила "бездомного" в городе Кэмден,, когда тот стоял перед ней в очереди и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок, и она решила "помочь несчастному".

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка обратила внимание, что он похож на известного музыканта, супруга Николь Кидман Кита Урбана, и оказалась права. При этом Рут Рид все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.

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