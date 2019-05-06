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В центре Киева прогремел взрыв в торговом центре

6 мая, 12:22

По предварительной информации, женщина забежала в арку ТЦ и подожгла вещи

Фото: Информатор

Взрыв произошел в центре Киева в понедельник днем, 6 мая, в одном из переходов торгового центра Arena-City на улице Бассейная, 2а. Пострадавших в результате ЧП, к счастью, нет.

Как пишет "Информатор", ссылаясь на слова очевидцев, женщина забежала в арку ТЦ, бросила у пункта обмена валют какие-то вещи, а после – подожгла их. Произошел взрыв и небольшой пожар, а территорию затянул едкий дым.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Возгорание потушили охранники ТЦ, также на место инцидента прибыли спасательные службы и правоохранители. 

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее мы писали, что в Киеве "заминировали" 18 торговых центров.

Напомним, что на днях в селе Вольное Макаровского района произошел взрыв: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. В результате погиб 26-летний мужчина, еще трое – 21, 27 и 38 лет- были госпитализированы.

Также мы писали, что в конце апреля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в автомобиль таксиста. В результате случившегося потерпевший лишился ног.


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Тег Киев, взрыв, торговый центр

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