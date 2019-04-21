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В Киеве "заминировали" 18 торговых центров

Сегодня, 02:42

На месте находятся правоохранители и спасатели, информация о минировании проверяется

В Киеве неизвестные сообщили в полицию о заминировании ряда торгово-развлекательных центров, в том числе центра "Гулливер".

Об этом в комментарии Громадському сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По ее словам, на месте находятся правоохранители и спасатели, информация о минировании проверяется.

"Правоохранителям вечером поступила информация о заминировании 18 торговых центров, в том числе "Гулливера". Спасатели находятся вместе с правоохранителями, полиция проверяет", – сказала Водолага.

При этом официального сообщения полиции о заминировании торговых центров пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.


Также в Киеве на улице Институтской в центре города "заминировали" отель. Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек. Также мы писали, что в Виннице женщина из мести "заминировала" банк:

Ранее в спальном районе столицы бросили гранату в автомобиль.


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Тег заминирование, минирование, киевская область

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