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В центре Киева пылала элитная новостройка

3 декабря, 22:59

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщается, на месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Информация о пострадавших уточняется.

Ранее В Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8 бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице спасли мужчину.

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Ранее в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

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Напомним, в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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