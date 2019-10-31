Стрельба на улицах Украины: как вести себя, если вам угрожают пистолетом

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Несколько дней назад словесная перепалка в центре Киева закончилась стрельбой. Прохожий решил заступиться за подростков, к которым приставали неизвестные, и вдруг один из них выхватил пистолет и выстрелил мужчине в руку. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

Стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Вооруженное столкновение среди бела дня произошло у харьковского супермаркета. Просто на парковке четверо неизвестных начали перестрелку. Один человек погиб сразу, другой получил травмы. У одного из столичных ресторанов состоялась массовая драка. В разгар конфликта неизвестный выхватил пистолет и открыл огонь, несмотря на прохожих.

Часто жертвами стрельбы становятся рядовые украинцы. Преимущественно, из-за неумения действовать в критической ситуации в условиях мегаполиса – объясняет инструктор по огневой подготовке Станислав Янченко:

"Ни в коем случае не нужно пытаться бежать и делать резкие движения. Потому что они могут восприняты стрелком как угроза"

Если рядом есть здания – прячьтесь за ними. Транспорт тоже пригодится. И прятаться за автомобилем – нужно и правильно.

"Если рядом есть автомобиль – то лучше спрятаться за передним колесом, в районе двигателя. Или упасть за колесо – это место наиболее безопасное для пробития", – отмечает Станислав.

Снимать стрельбу на видео эксперт тоже не советует. Даже если вы далеко и за окном.

"Даже если стреляют не в вас, пуля может срикошетить, если вы находитесь в окна. Пуля-дура, как говорится, может срикошетить в окно. В этом случае, самое безопасное место – ванная комната", – объясняет эксперт.

Если же вы увидели на улице раненого после стрельбы человека – немедленно окажите первую помощь.

"Мы можем потерять человека за 30 секунд, если ранения задело какой-то сосуд и в нем высокое давление крови", – говорит Ярослав Ус, председатель всеукраинского союза парамедиков.

Сразу вызывайте скорую и до ее приезда постарайтесь остановить кровь.

"Если человек в сознании – попросить сильно зажимать рану рукой, пусть сам себе зажимает. Вызываем ему скорую помощь, сообщаем что здесь ранения. Дальше, если есть перчатки, можно помочь ему зажимать эту рану. Или взять пакет, подложить и зажать рану рукой или коленом", – рассказывает парамедик.

Если же человек без сознания – нужно положить его на бок, чтобы ему легче было дышать.

"Немного поднимаем колено и осторожно, поддерживая голову, переворачиваем на бок. И уже в таком положении на боку – ждать скорую и контролировать, чтобы дышал пациент", – говорит эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, что делать в случае нападения диких животных. Главное в такой ситуации не запаниковать и отогнать от себя стаю. Используйте все, что попадется под руку. Например, снять сумку и просто отмахиваться ею. На расстоянии. Бежать или отступать, как и в случае со стрелками, не стоит.

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