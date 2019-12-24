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В центре Киева снова хаос: закрыта станция метро "Майдан Незалежности"

24 декабря, 13:17

Александр Марущак

Станция закрыта в связи с сообщением о минировании и не работает как пересадочный узел

Фото: Андрей Пиндик

Фото: Андрей Пиндик

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В центре Киева снова хаос. Сегодня днем, 24 декабря, поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Майдан Незалежности".

"Станция закрыта на вход и выход для пассажиров. Правоохранители проводят проверку. Также закрыт и пересадочный узел на станцию метро "Крещатик", – сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

После получасового закрытия станция вернулась к нормальному режиму работы.

Не так давно в столице "минировали" станцию метро "Нивки". В связи с инцидентом со станции эвакуировали более 600 пассажиров. Специалисты провели проверку на станции на наличие взрывчатки, однако подозрительных предметов не обнаружили.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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Киев метро минирование

Источник: Сегодня

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