В центре Киева столкнулись Tesla и Range Rover, пострадали пешеходы (фото)

Машины столкнулись на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого

На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись Tesla и Range Rover. Изначально сообщалось, что в ДТП пострадали трое пешеходов и водитель Tesla, однако позже медики "скорой" сообщили о пяти пострадавших пешеходах, сообщает полиция Киева.

По предварительной информации, после столкновения на перекрестке внедорожник отбросило на людей. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Водителю Tesla помогли на месте.

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На месте происшествия работают патрульные и работники следственного-отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас они опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают механизм и причины ДТП.

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Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате столкновения легковушки с автобусом погибли три человека.

Напомним, в Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте инцидента погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали.

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