Трагическое ДТП под Киевом: погиб сотрудник полиции и семилетняя девочка

На трассе Киев – Сумы, вблизи с. Гоголев в Киевской области, сегодня произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли сотрудник полиции и его малолетняя дочь, еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
По предварительной информации следствия, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге.
"В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его семилетняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину (пассажир – Ред.) с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу", – сообщили в полиции.
Также известно, что водитель Audi в результате столкновения не пострадала.
На данный момент решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате столкновения легковушки с автобусом погибли три человека.
Напомним, в Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте инцидента погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали.
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