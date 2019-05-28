ФОТОФАКТ. В центре Киева уничтожили портреты горожан ради света на стройке

Рабочие решили, что портреты – это обычная фанера

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На улице Ярославов Вал, 15, в центре Киева испортили портреты горожан, которыми были украшены окна этого здания с декабря 2013 года. Порезы видны в нескольких местах. Оказывается, рабочим не хватало света в помещении, и они просто прорезали себе квадратные дырки в нескольких местах. Теперь киевляне и гости города вынуждены смотреть на изуродованные лица и тела на старых фотографиях.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Рабочие делают в помещении капитальный ремонт здания. Они сделали отверстия, чтобы пустить в помещения свет. Рабочие решили, что это обычная фанера на окнах, и порезали ее, не особо задумываясь. Теперь обещают и вовсе убрать, когда закончат в здании ремонт", – рассказала "Сегодня" Олеся Остафиева, куратор Киевского благотворительного общества, которое в 2013 году устанавливало портреты в окнах здания.

Всего на всех рядах окон на здании был установлен 21 портрет. На то время стоимость одного ряда портретов составляла 12 тысяч гривен. Два ряда появились на здании в 2013 году, а в 2015 добавился третий ряд. Увы, теперь они уничтожены.

Ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные изуродовали лавки и парапеты на Оболонской набережной, измазав их солидолом.

Также напомним, что скульптура "Бабушки с кравчучкой" на Русановке в столице, которую изуродовали вандалы, уничтожена и не подлежит восстановлению.

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