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На пожарах в Украине с начала года погибли почти 1000 человек

16 августа, 03:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

В стране было зафиксировано более 66,5 тысяч возгораний

В Украине с начала года во время пожаров погибло почти 1000 человек.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В 2020 году произошло 66 642 пожара, из них 18 820 – в жилом секторе; 1122 – в производственной сфере; 2432 – на транспорте; 44 268 возгораний произошли в других сферах.

В огне погибли 953 человека, еще 827 пострадали. Удалось спасти 1008 человек.

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Ранее мы сообщали о пожаре в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время борьбы с огнем спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины.

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Также в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Напомним, в Украине за первую неделю августа утонули 20 человек. На протяжении июля погибли более 200 человек, а сначала года – свыше 800.

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спасатели погибшие пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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