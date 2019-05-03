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В центре Киева заживо сгорели два человека

3 мая, 18:58

Мертвых мужчин обнаружили в канализационном колодце

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

Жуткая находка в Киеве: возле одной из центральных улиц столицы – проспекта Победы, – обнаружили тела двух обгоревших людей. Их нашли в канализационном колодце. Запах горелого возле моста, где нашли погибших, чувствуется до сих пор. Дым около 5 часов утра заметили прохожие. Они и вызвали спасателей. Сейчас место, где произошел пожар – канализационный коллектор, – оградили бело-красной лентой.

По предварительной версии следствия, погибшие были бездомными. Коллектор, где произошел пожар, они приспособили под ночлежку. Местные жители говорят, что бездомных здесь много. И именно они устроили там помойку.

"Я подходила, здесь запах был. Этот люк заваривают, а те открывают. Тепло им здесь", – рассказала киевлянка.

Обстоятельства трагедии и личности погибших полицейские устанавливают. Предполагается, что в коллекторе люди могли греться или подогревали себе пищу.


Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. 

По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.


Кроме того, спасатели ликвидировали пожар в административном здании на Харьковском шоссе, 201/203 , который произошел в пятиэтажном здании, где шел ремонт. На первом этаже там было все завалено пенопластом, который и загорелся. Пострадало три человека.

Пожар на площади 150 кв. м. тушили чуть более часа. В результате ЧП закопчены стены и потолок помещения, выбиты окна, а также повреждены мебель и личные вещи. 

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Тег Киев, гибель, сгорел, проспект победы

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