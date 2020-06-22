В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

Сейчас в Зоне отчуждения продолжается тление

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где весной бушевали масштабные пожары, снова произошло ЧП.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 июня произошло возгорание лесной подстилки близ села Ильинцы на территории Лубянского лесничества.

"В 20:40 пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

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Напомним, что пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и электростанции, а также к могильнику радиоактивных отходов.

Позднее, 14 апреля, пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

В результате ЧП выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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