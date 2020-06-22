Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

22 июня, 09:21

Наталья Руда Наталья Руда

Сейчас в Зоне отчуждения продолжается тление

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где весной бушевали масштабные пожары, снова произошло ЧП.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 июня произошло возгорание лесной подстилки близ села Ильинцы на территории Лубянского лесничества.

"В 20:40 пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

Читайте также: Сила природы: как выглядит Чернобыльская зона через месяц после страшных пожаров (фото)

В тренде
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
Реклама

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и электростанции, а также к могильнику радиоактивных отходов.

Позднее, 14 апреля, пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

В результате ЧП выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Чернобыль зона отчуждения пожар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на ПознякахПроисшествия
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метро
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метроПроисшествия
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшегоПроисшествия
Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)
Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять