В электричке Киев – Гребенка мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

Злоумышленник сначала ограбил ребенка

Фото: Pixabay

В электричке Киев – Гребенка мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg 2019-04-09T14:26:00+03:00 Происшествия Злоумышленник сначала ограбил ребенка

В электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Каждый день отбросы насилуют наших детей. Вчера также не стало исключением по совершению половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев – Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – написал Аброськин.

Скриншот с Facebook

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки.

Также напомним, что украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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