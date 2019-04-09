В электричке Киев – Гребенка мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку
Злоумышленник сначала ограбил ребенка
В электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Каждый день отбросы насилуют наших детей. Вчера также не стало исключением по совершению половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев – Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – написал Аброськин.
Скриншот с Facebook
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки.
Также напомним, что украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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