Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В электричке Киев – Гребенка мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

Сегодня, 14:26

Злоумышленник сначала ограбил ребенка

Фото: Pixabay
В электричке Киев – Гребенка мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg Происшествия Злоумышленник сначала ограбил ребенка

В электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Каждый день отбросы насилуют наших детей. Вчера также не стало исключением по совершению половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев – Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – написал Аброськин.

Скриншот с Facebook

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки. 

Также напомним, что украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег электричка, изнасилование, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В электричке Киев – Гребенка мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве двое парней избили и изнасиловали женщину

4 апреля, 14:21

Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный

Развращение ребенка в Харьковской области: 67-летнему педофилу выдвинули новые обвинения

3 апреля, 16:23

Мужчине также инкриминируется распространение детской порнографии

В Киеве педофил изнасиловал 12-летнюю падчерицу

2 апреля, 11:45

Об изнасиловании ребенка сообщила мать девочки, в тот же день насильника задержали

В Харьковской области мужчина споил и изнасиловал школьницу

31 марта, 19:30

Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства

Самые «горячие» сыночки звездных отцов

​7 продуктов, которые вызывают головную боль

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Екатерина Климова похвасталась видео на пляже Израиля

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Мыться каждый день - вредно

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы