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В Хмельницкой области педофил изнасиловал 11-летнюю девочку

Сегодня, 14:01

Насильник заманил ребенка к себе домой под предлогом разжигания костра

Фото: Нацполиция
В Хмельницкой области педофил изнасиловал 11-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8c2/87a/5c98c287aca49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8c2/87a/5c98c287aca49.jpg Запад Насильник заманил ребенка к себе домой под предлогом разжигания костра

В Хмельницкой области сегодня, 25 марта, задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Вчера, 24 марта, около 17.00 в одном из сел Шепетовского района, под предлогом разжигания костра 28-летний злоумышленник заманил 5-классницу к себе домой. Там он, применяя силу, вступил с ребенком в ​​половую связь, завладел мобильным телефоном и скрылся в неизвестном направлении", – сообщают в полиции.

Вернувшись домой, потерпевшая обо всем рассказала матери, а та сразу обратилась в полицию. Полицейские разыскали его в том же селе, где он скрывался в сеновале. Злоумышленник ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УКУ. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Что касается потерпевшей, то она находится в больнице на обследовании.

Ранее в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Также мы писали, что Индонезия ужесточила наказание для насильников: судьи смогут выносить решения о применении смертной казни и химической кастрации в случаях, когда преступление совершено против детей.

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Тег педофил, ребенок, Хмельницкий, изнасиловал

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