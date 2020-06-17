В Фастове посреди улицы нашли убитым мужчину (видео)

Личность погибшего пока что не установлена

В Фастове вечером 16 июня посреди улицы нашли убитым 30-летнего мужчину. Об этом глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил на своей странице в Facebook.

"Опять Фастов, снова, к сожалению, убийство. А это значит, что есть работа для следователей, оперативников и криминалистов. Железные люди с крепкой выдержкой! И где они, все те, кто говорит, что полиция ничего не делает?! Видимо спят. Надеюсь, что оперативная удача не подведет и до утра выйдем на след злоумышленников", – написал Небытов.

Он уточнил, что личность погибшего пока что не установлена. Другие обстоятельства ЧП не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме. Также новости "Сегодня" писали, что киевлянин в Володарской районной больнице ножом смертельно ранил врача-педиатра. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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