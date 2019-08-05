Плененный смог выбраться только благодаря инструментам, до которых ему удалось дотянуться

В гараже на цепи: стали известны новые подробности расправы таксиста с безденежным пассажиром 2019-08-05T22:29:00+03:00 Происшествия Плененный смог выбраться только благодаря инструментам, до которых ему удалось дотянуться

Таксист бросил пассажира в погреб и приковал, как злую собаку.

Столичный таксист расправился с пассажиром, не оплатившим проезд. Потом поехал по своим делам. А заключенный пассажир просидел в подвале более семи часов.

Таксист держал своего пассажира на цепи в гаражном кооперативе на окраине Киева. Таким образом водитель решил наказать клиента за то, что тот с ним не рассчитался.

Речь шла о семи тысячах гривен, рассказали "Сегодня" в полиции. Заложник – 38-летний сумчанин, который заказал поездку из Киева в Сумы и обратно.

То, что пассажир без денег, таксист узнал, когда попросил заплатить, как только машина выехала из столицы. Довез клиента до ближайшего банкомата, но пассажир вернулся без наличных и уговорил водителя доехать до Сум.

И только на обратной дороге до Киева пассажир признался: у него нет банковской карты. Как выход предложил взять кредит. Вот только когда вернулись в столицу, оказалось, что сумчанин задолжал банку и кредит получить не может. Тогда таксист завез пассажира в свой гараж и приковал его цепью к металлической лестнице, ведущей в подвал. Сам водитель поехал по своим делам. А сумчанин провел семь часов в помещении два на два метра.

"Водитель пояснил, что он его приковал у себя, закрыл, для того, чтобы потом прийти, взять его за руку и вместе пойти восстановить карточку и и взять кредит на номер мобильного телефона", – рассказала пресс-секретарь полиции Киева Виталия Гороховская.

Пассажир смог добраться до сумки с инструментами, где нашел пилу по металлу и распилил цепь, но не сами наручники. С ними на ноге человек выбрался из гаража. Увидев местных, попросил вызвать полицию.

Патрульные задержали таксиста и открыли уголовное производство. Теперь водителю грозит пять лет за решеткой за похищение человека.

Ранее в Киеве полицейские задержали таксиста за изнасилование и ограбление женщины. При этом мужчину подозревают в совершении еще одного аналогичного преступления и краж из хостелов.

Также в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который пытался убить таксиста. Молодой парень ударил водителя ножом в шею и грудь.

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