ФОТОФАКТ. В известном парке Киева украли 120 кустов

Коммунальщики жалуются, что кражи продолжаются около двух недель

Фото: КП СЗН Святошинского района.

В известном парке Киева украли 120 кустов Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20e/4eb/5ca20e4eb6277.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20e/4eb/5ca20e4eb6277.jpg 2019-04-01T16:24:00+03:00 Происшествия Коммунальщики жалуются, что кражи продолжаются около двух недель

В КП по содержанию зеленых насаждений Святошинского района сообщили о массовых кражах кустов в парке "Совки", который расположен в районе ул. Жмеринской.

"Видите ямки вдоль рядов? Здесь должны быть кусты. В течение последних двух недель в парке продолжаются кражи. Если суммировать потери – это почти 120 кустов! Как думаете, какая причина такого неуважения к городу? Ментальность? Воспитание? То, каким будет наш город и страна, зависит от нас", – пожаловались в КП СЗН.

Фото: КП СЗН Святошинского района

Напомним, в "Киевзеленстрое" просят жителей вызывать полицию, если стали свидетелем воровства зеленых насаждений. В прошлом году с улиц, парков и скверов похитили несколько тысяч кустов, цветов и деревьев.

Отметим, что с 1 апреля в киевских лесах стартует "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных. В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства. Среди них – санитарная вырубка леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

Также мы сообщали, что в Соломенском районе реконструируют и благоустроят ландшафтный парк. Обустройство парка предусматривает три пусковых комплекса и продлится 8 месяцев. В частности, запланированы дорожки с покрытием из плитки и гранитной крошки, детские и спортивные площадки с покрытием из полиуретана, детская площадка с песчаным покрытием, озеленение.

Читайте также, как будут выглядеть столичные парки после реконструкции.

Напомним, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.