В КГГА объяснили причину смога и смрада в Киеве

В городской администрации отметили, что проблемы экологии в столице - следствие действия ряда факторов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и тому подобное. Об этом сообщил заместитель председателя главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он уточнил, что также за последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы", – цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

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По его словам, на мусоросжигательном заводе "Энергия" установлены системы видеонаблюдения, и каждый может увидеть реальную картину работы завода, который утилизирует 25% мусора, образующегося в городе.

Напомним, в Киеве уже несколько дней подряд невозможно дышать. Люди жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50! "Сегодня" разбирались, что происходит.

Ранее также произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская".

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