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В КГГА прокомментировали прорыв теплосети в центре Киева

5 ноября, 23:08

В мэрии обещают, что отключений воды не будет

/ Фото: Сегодня

Из-за порыва трубопровода горячего водоснабжения на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского потребителей ближайших домов переподключают на другие магистрали, чтобы избежать перебоев в снабжении услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В КГГА уточнили, что авария произошла сегодня около 16:40. Провалы образовались непосредственно на автодорожном полотне в двух местах, размером 3х3 м каждый. Авто, попавшие в провал автодорожного покрытия, эвакуированы, водители не пострадали.

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Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев напомнил, что в этом году в столице заменили 130 км аварийных трубопроводов. Он добавил, что город будет продолжать работы по замене изношенных трубопроводов.

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О сроках ликвидации повреждения власти сообщат дополнительно.

Ранее "Сегодня" писали о том, что на месте прорыва теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели аварийная бригада раскопала всю улицу. На место аварии привезли трубу для замены. По словам ремонтников, работать будут всю ночь, но работы затянутся как минимум на три дня.

Напомним, ранее руководство КП "Киевтеплоэнерго" обещало, что последствие ЧП ликвидируют до вечера среды.

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Киев ремонт КГГА чп прорыв теплотрасса прорыв трубы Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

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