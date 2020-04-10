В Киев идет загрязненный пожарами воздух: ученые оценили опасность для людей

Потоки потенциально загрязненного воздуха из зоны отчуждения, где продолжаются пожары, будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через сам Киев. Таковы прогнозы специалистов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности. Между тем, людям не стоит волноваться, говорят ученые.

"Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/м3", – говорится в сообщении центра.

Там также отметили, что очаги пожара все еще наблюдаются в Денисовицком, Котовском и Когородском лесничествах Зоны отчуждения.

Сейчас в Киеве радиации в воздухе также нет.

"В Киеве не наблюдается превышение концентрации радионуклидов в воздухе. Есть небольшое превышение по продуктам горения, но оно на данный момент в пределах нормы", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева. В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Он отмечает, что лесные пожары в Чернобыльской зоне имеют локальный характер.

"Загрязнение воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне наблюдается только там. К Киеву дым от этих пожаров не доходит. В столице наблюдается загрязнение воздуха из-за продуктов горения –в результате многочисленных пожаров, которые происходят в разных частях города из-за возгорания травы и мусора. В данной ситуация можно было бы посоветовать людям закрывать окна и сидеть дома, но в связи с карантином, они и так должны находиться дома", – добавляет Олег Рубан.

Отметим, что на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом показатели загрязнения воздуха гарью превышают безопасные нормы.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что на пожары в Зоне отчуждения уже отреагировали мировые СМИ.

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