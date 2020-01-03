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В Киеве 60-летний псевдопродюсер изнасиловал 18-летнюю студентку

3 января, 14:47

Девушка познакомилась с мужчиной в поезде, а потом пошла к нему домой

/ Фото: Pixabay

В Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 28 декабря в прошлом году в Дарницкое управление полиции в столице обратилась молодая девушка и сообщила об изнасиловании.

"В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивого студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал", – говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст.152 УК Украины, суд отправил его под стражу на 60 суток. За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве спецназовцы задержали подозреваемого в изнасиловании женщины. Он, угрожая ножом, изнасиловал в парке киевлянку на глазах у ее дочери и друзей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

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Киев изнасилование студентка

Источник: Сегодня

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