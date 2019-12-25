В Запорожской области задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

/ Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Запорожской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании сестры своей жены. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По информации правоохранителей, 24 декабря в отделение полиции сообщили об изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Вольнянск.

Установлено, что около 7 утра злоумышленник по месту своего проживания, угрожая физической расправой, изнасиловал родную сестру своей жены, девушку 2006 года рождения, которая находилась в гостях.

Правоохранители уже задержали подозреваемого и открыли уголовное производство. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Киеве спецназовцы задержали подозреваемого в изнасиловании женщины. Он, угрожая ножом, изнасиловал в парке киевлянку на глазах у ее дочери и друзей .

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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