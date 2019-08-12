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В Киеве афроамериканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото

Сегодня, 11:38

Нетрезвый мужчина сделал компании иностранцев замечания из-за громкой музыки в машине

/ Фото: Информатор

После резни на столовых приборах в одном из столичных ресторанов в Киеве произошел новый конфликт. Как сообщает "Информатор", в ночь на понедельник, 12 августа, на Бориса Гмыри, 6, вспыхнул конфликт между местными жителями и группой афроамериканцев, которые перерос в драку.

В частности, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, попросил граждан иностранного государства сделать потише музыку в машине, замечание им не понравилось и они пытались наехать на местного жителя. В итоге он разбил в машине афроамериканцев лобовое стекло. 

После инцидента между оппонентами завязалась драка, в результате которой пострадали двое местных жителей. Их госпитализировали. На место ЧП прибыли патрульные, которые задержали иностранца, нецензурно выражающегося в их адрес и грозившегося убить одного из мужчин. К тому же, второй иностранец вел себя агрессивно и пытался выбить камеру из рук журналистов. 

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

При этом, иностранца, который вел машину, проверили на драгере. Прибор показал 0,29 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,2 промилле. 

Не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина: двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве пассажир набросился на людей с ножом.

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Киев драка задержание

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