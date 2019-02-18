ФОТОФАКТ. В Киеве на Борщаговке автобус с пассажирами врезался в ларек
На месте – много испуганных пассажиров
В Киеве на улице Якуба Коласа, 25, произошло ЧП: автобус маршрута №90 влетел в киоск. Инцидент случился сегодня, 18 февраля, вечером на столичной Борщаговке. По словам очевидцев, автобус двигался по дороге, но внезапно водителю стало плохо и вместо того, чтобы повернуть, автобус поехал прямо и врезался в киоск.
Водитель был в сознании, но на место вызвали карету скорой помощи. На месте ЧП – много испуганных людей, которые ехали в автобусе или находились неподалеку на остановке.
Напомним, в Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части – прямо под троллейбусом 39-го маршрута.
Напомним, в декабре прошлого года мы писали о том, что на улице Елены Телиги в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами. Никто не пострадал, так как пламя удалось довольно быстро потушить.
Кроме того, в мае 2018 года в Киеве на Подольском спуске загорелся троллейбус, который ходил по маршруту №18. Загорелся компрессор, который накануне ремонтировали. Очевидцы сообщили, что пассажиры испугались пламени и при выходе устроили давку.
Также в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства. В сети появилось видео оригинальной поездки.
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