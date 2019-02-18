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ФОТОФАКТ. В Киеве на Борщаговке автобус с пассажирами врезался в ларек

Сегодня, 18:51

На месте – много испуганных пассажиров

Фото: Л.Андрощук, "Сегодня"
Фото: Л.Андрощук, "Сегодня".
В Киеве на Борщаговке автобус с пассажирами врезался в ларек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/373/5c6ae2373f4d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/373/5c6ae2373f4d3.jpg Происшествия На месте - много испуганных пассажиров

В Киеве на улице Якуба Коласа, 25, произошло ЧП: автобус маршрута №90 влетел в киоск. Инцидент случился сегодня, 18 февраля, вечером на столичной Борщаговке. По словам очевидцев, автобус двигался по дороге, но внезапно водителю стало плохо и вместо того, чтобы повернуть, автобус поехал прямо и врезался в киоск.

Водитель был в сознании, но на место вызвали карету скорой помощи. На месте ЧП – много испуганных людей, которые ехали в автобусе или находились неподалеку на остановке.

Напомним, в Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части – прямо под троллейбусом 39-го маршрута.

Напомним, в декабре прошлого года мы писали о том, что на улице Елены Телиги в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами. Никто не пострадал, так как пламя удалось довольно быстро потушить.

Кроме того, в мае 2018 года в Киеве на Подольском спуске загорелся троллейбус, который ходил по маршруту №18. Загорелся компрессор, который накануне ремонтировали. Очевидцы сообщили, что пассажиры испугались пламени и при выходе устроили давку.

Также в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства. В сети появилось видео оригинальной поездки.

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Тег автобус, ДТП, борщаговка, Таран, врезался

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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