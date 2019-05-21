В Киеве будут судить чиновника КГГА, которого поймали на взятке

Мужчина работал в Департаменте охраны культурного наследия КГГА

Следователи столичного главка полиции завершили досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела Департамента охраны культурного наследия КГГА, которого поймали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Частный предприниматель обратился в отдел за получением соответствующей справки о том, относятся ли объекты, которые тот арендует, к памятникам архитектуры государственного или местного значения. Чиновник предложил решить этот вопрос быстрее и сообщил, что он может договориться с руководством и исполнителем, чтобы те в течение нескольких дней подготовили и подписали необходимые документы. Однако за это им нужно будет предоставить 500 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленника задержали во время передачи оговоренной суммы в гривневом эквиваленте – 13 000 гривен. Как установлено в ходе предварительного расследования, мужчина не собирался передавать средства руководству или иным должностным лицам, а планировал завладеть средствами предпринимателя мошенническим путем.

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении служащему в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.1 ст.190 и ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.3 ст.369 (Оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем мошенничества и подстрекательство к окончанию покушения на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, в Херсоне мама школьницы обвинила директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. "Сегодня" узнали детали истории.

Также в Тернопольской области на взятке погорел полицейский. Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки.

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