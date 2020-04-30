В Киеве будут судить дебошира, избившего продавщицу в кондитерском магазине

Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении хулигана, который в кондитерском магазине сломал сотруднице нос.

Напомним, что инцидент произошел еще зимой 2019 года, однако видео дебоша опубликовали в социальных сетях только в начале апреля в этом году. В частности, киевлянин зашел в магазин на улице Евгения Сверстюка, начал ссориться с персоналом, а потом ударил продавщицу кулаком в лицо и сломал ей нос.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, на Харьковском шоссе в столице заподозренный в краже мужчина разделся догола и устроил скандал.

Кроме того, неизвестный устроил дебош на Владимирском рынке. Так, мужчина забрался на крышу рынка, сотрудники которого вызвали патрульных. Когда копы начали снимать мужчину с крыши, тот оказывал сопротивление дрался и даже пытался сбросить правоохранителя вниз. Также на место прибыли и сотрудники ГСЧС, которые помогали "отловить" дебошира.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама