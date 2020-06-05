В Киеве будут судить дерзкого грабителя, напавшего на отделение "Новой почты"

Харьковчанин также нападал на людей в Оболонском и Деснянском районах

В Днепровский районный суд передали обвинительный акт в отношении 23-летнего харьковчанина, который нападал на людей и ограбил отделение "Новой почты" в столице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что молодой человек в января 2020 года совершил два разбойных нападения на жителей Оболонского и Деснянского районов столицы, завладев мобильными телефонами и денежными средствами потерпевших на общую сумму почти 15 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Также в феврале этого года парень напал на отделение "Новой почты" в Днепровском районе, где, угрожая кассиру пистолетом, завладел более 22 тыс. гривен, которые находились в кассе.



Действия 23-летнего парня квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Отметим, что харьковчанин уже был судим и провел четыре года в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Его задержали в Одессе.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться