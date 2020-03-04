Нападения на "Новую почту" в Киеве: дерзкого грабителя задержали в Одессе (фото, видео)

Подозреваемым оказался 22-летний парень, который провел в местах лишения свободы четыре года

Столичные оперативники задержали в Одессе подозреваемого в серии разбойных нападений на почтовые отделения по всей Украине. Ним оказался ранее судимый 22-летний житель Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз его "добычей" стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в столичном отделении "Новой почты" на бульваре Ярослава Гашека. Грабитель использовал маску и оружие, явившись в почтовое отделение перед его закрытием.

По данным копов, личность подозреваемого оперативно установили.

"Работники криминальной полиции Киева задержали серийного разбойника, который совершил нападения на отделения почтовой связи. Правонарушителю – 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в Киеве. Он был задержан в Одессе и изъято оружие, из которого он совершал преступления на территории столицы", – говорится в сообщении.

Кроме того, есть информация, что он причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве. Вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска из нее изъяли пистолет, маски, а также одежду, в которой совершались нападения.

Парню сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это – разбой. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

Напомним, ранее в Дарницком районе столицы двое неизвестных напали на сотрудника Нацакадемии прокуратуры Украины. Мужчину начали избивать, отняли мобильные телефоны, наручные часы и паспорт.

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