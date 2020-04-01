В Киеве будут судить копа, устроившего стрельбу после замечания

Мужчина распивал алкоголь со своим коллегой во дворе жилого дома

В Киеве будут судить полицейского, который устроил стрельбу после замечания. Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии обвинения, полицейский полка особого назначения № 1 ГУ НП в Киеве во внерабочее время вместе со своим коллегой распивал алкоголь во дворе жилого дома в Голосеевском районе. Местные жители сделали мужчинам замечание, на что коп отреагировал выстрелами из травматического пистолета.

В итоге пострадал один человек – мужчина получил слепое огнестрельное ранение плеча.

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"После приезда наряда полиции, который вызвали жильцы дома, правонарушитель пытался использовать свое удостоверение работника полиции для уклонения от ответственности", – говорится в сообщении.

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Действия полицейского квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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