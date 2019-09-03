Скандал в Одессе: коп выложил в сеть видео, где он пьет алкоголь за рулем

На видео коп признался, что, выпивая за рулем, чувствует себя Богом

В Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем.

Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям. Вскоре стало известно, что мужчина за рулем – сотрудник Приморского райотдела Одессы.

Когда именно были сняты кадры с бутылкой – пока неизвестно. Однако в полиции их пока что не комментируют.

"Клянусь, всю жизнь так хотел. Чувствую себя Богом", – заявляет мужчина на ролике, отпивая из бутылки.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

К слову, мы уже писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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