В Одессе патрульные "выбивали" у мужчин признание в краже: появилось видео

В Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Видео избиения копами мужчин опубликовал на своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
По его данным, копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления, угроз расправой, применения резиновой дубинки и унижений.
Также Труба сообщил, что следователи Николаевского теруправления ГБР уже сообщили инспекторам о подозрении в истязании.
Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.
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