В Одессе патрульные "выбивали" у мужчин признание в краже: появилось видео

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Видео избиения копами мужчин опубликовал на своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его данным, копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления, угроз расправой, применения резиновой дубинки и унижений.

Фото: Роман Труба, Telegram

Также Труба сообщил, что следователи Николаевского теруправления ГБР уже сообщили инспекторам о подозрении в истязании.

Реклама

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

В тренде Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама