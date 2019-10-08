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В Одессе патрульные "выбивали" у мужчин признание в краже: появилось видео

8 октября, 10:03

Мужчин копы незаконно задержали на Одесском железнодорожном вокзале

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Видео избиения копами мужчин опубликовал на своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его данным, копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления, угроз расправой, применения резиновой дубинки и унижений.

Фото: Роман Труба, Telegram

Также Труба сообщил, что следователи Николаевского теруправления ГБР уже сообщили инспекторам о подозрении в истязании.

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Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

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Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.

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