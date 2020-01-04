В Киеве будут судить мужчину, который бьет мать: грозит до двух лет

/ Фото: Александр Яремчук

В Киеве следователи направили в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого мужчины, который чинил домашнее насилие – нецензурно оскорблял и угрожал физической расправой родной матери. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Первое заявление от киевлянки поступило в Деснянское управление полиции еще в 2016 году. Женщина пожаловалась на своего сына, который травит ее и угрожает расправой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 35-летнего дебошира поставили на соответствующий учет и в отношении него составили несколько протоколов по ч. 2 ст. 173-2 (Совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его привлекли к уголовной ответственности по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а суд назначил наказание в виде штрафа в размере около 40 тысяч гривен.

В полиции уточнили, что 61-летняя женщина живет вместе с сыном, а он злоупотребляет спиртным, на фоне чего и возникали конфликты. Во время ссор мужчина нецензурно оскорблял и угрожал матери насилием. В итоге один раз под действием алкоголя он толкнул мать, она упала и ударилась головой о стол. Долгое время она была на амбулаторном лечении.

"Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилось и он продолжал совершать домашнее насилие. В результате следователи Деснянского управления полиции открыли уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в Деснянский районный суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Украине полиция запустит группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также создаст общенациональную базу данных об уровне насилия в семье.

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